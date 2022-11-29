Пухлина стискала серце та заважала дихати: у Львові лікарі врятували дівчинці життя

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Як виявили пухлину

Дівчинку звати Вероніка, пів року тому мама помітила в неї в ділянці пахв невелику пухлину.

Лікарі в Івано-Франківську, де мешкає родина, сказали - це рак: нейробластома заднього середостіння з проникненням у прилеглі внутрішні органи. Відтоді почалася боротьба маленької дівчинки за життя.

Пухлина була гігантською і встигла розповсюдитись до серця, стравоходу, коренів легень, а ще - стискала ребра та заважала дихати. Утворення також проникло у спинний мозок і під загрозою було функціонування внутрішніх органів, кінцівок і загалом життя.

Вероніка з мамою (facebook.com/1tmolviv)

Як пройшла операція

Дитина швидко почала страждати від сильного болю. Лікарі призначили курс хіміотерапії та почали шукати можливості видалення утвору.

Далі вирішили негайно оперувати. Операцію проводили понад десять провідних спеціалістів лікарні Святого Миколая та лікарні Святого Пантелеймона, а також лікарі Івано-Франківська.

Хірурги зробили поперечний розріз в ділянці грудної клітки таким чином, аби відкрити праву та ліву частини клітки одночасно. Після цього медики отримали доступ до серця та всіх великих судин.

У Львові хірурги видалили пухлину дівчинці (facebook.com/1tmolviv)

Дівчинці видалили пухлину та всі метастатичні вогнища, а також частину уражених ребер. Операція пройшла без ускладнень. За шість днів після операції дівчинка повернулася додому.

Зазначається, що дитина стала активнішою, набрала кілька кілограмів та нарешті почала усміхатися. Далі на Вероніку чекають чергові курси хіміотерапії та променева терапія.

У Львові хірурги врятували дівчинку з пухлиною (facebook.com/1tmo)