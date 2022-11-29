Опухоль сжимала сердце и мешала дышать: во Львове врачи спасли девочке жизнь

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook .

Как обнаружили опухоль

Девочку зовут Вероника, пол года назад мама заметила у нее в участке подмышек небольшую опухоль.

Врачи в Ивано-Франковске, где проживает семья, сказали - это рак: нейробластома заднего средостения с проникновением в близлежащие внутренние органы. С этого момента началась борьба маленькой девочки за жизнь.

Опухоль была гигантской и успела распространиться к сердцу, пищеводу, корням легких, а еще - сжимала ребра и мешала дышать. Образование также проникло в спинной мозг и под угрозой было функционирование внутренних органов, конечностей и жизни.

Вероника с мамой (facebook.com/1tmolviv)

Как прошла операция

Ребенок быстро начал страдать от сильных болей. Врачи назначили курс химиотерапии и начали искать возможность удаления образования.

Далее решили немедленно оперировать. Операцию проводили более десяти ведущих специалистов больницы Святого Николая и больницы Святого Пантелеймона, а также врачи Ивано-Франковска.

Хирурги сделали поперечный разрез в области грудной клетки таким образом, чтобы открыть правую и левую части клетки одновременно. После этого медики получили доступ к сердцу и всем крупным сосудам.

Во Львове хирурги удалили опухоль девочке (facebook.com/1tmolviv)

Девочке удалили опухоль и все метастатические очаги, а также часть пораженных ребер. Операция прошла без осложнений. Через шесть дней после операции девочка вернулась домой.

Отмечается, что ребенок стал более активным, набрал несколько килограммов и наконец начал улыбаться. Далее Веронику ждут очередные курсы химиотерапии и лучевая терапия.

Во Львове хирурги спасли девочку с опухолью (facebook.com/1tmo)