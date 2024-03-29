Пухлина в кістці завдала нестерпного болю: у Львові врятували 6-річного хлопчика (фото)

У Львові хірурги видалили новоутвір всередині кістки 6-річного хлопчика. Пухлина, у великій гомілковій кістці завдавала дитині нестерпного болю та могла зупинити ріст ніжки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Першого медичного об'єднання Львова.

Що відомо про стан дитини

6-річний Матвійко з Львівської області. Восени хлопчик грався на подвір’ї і вдарився правою ногою, відтоді кінцівка почала боліти.

Однак про це Матвійко зізнався батькам лише через кілька тижнів після удару, коли на гомілці вже з’явилася припухлість.

Тоді батьки негайно звернулися до лікаря. На рентгенівському знімку було видно, що у кістці відбулися зміни. Але тоді гострого хірургічного захворювання медики не виявили.

З часом біль у ніжці посилився, а припухлість збільшилася і почервоніла.

Лікарі провели КТ-діагностику і попередньо встановити діагноз: доброякісна пухлина кістки. Новоутвір виник на місці забою і ріс не назовні, а всередину кістки. На момент звернення до хірургів він сягав 6 см.

Однак, біль, який відчував Матвійко, став уже нестерпним. Адже чимала пухлина перекривала кістково-мозковий канал та посилила в ньому тиск. Хлопчику було важко ступати на ніжку та кінцівка навіть могла перестати рости.

Єдиний спосіб цього не допустити та позбавити Матвійка болю - операція.

У Львові лікарі видалили новоутвір у 6-річного хлопчика (фото: facebook.com/1tmolviv)

Як пройшла операція

Хірургам вдалося повністю видалили пухлину. Однак, на її місці утворився дефект.

"Простіше кажучи - дірка, яку необхідно було закрити", - зазначили лікарі.

Щоб штучно з’єднати кістку, лікарі використали одинадцяте ребро хлопчика. Воно відноситься до плаваючих і має здатність відновлюватися самостійно.

Тому лікарі запломбували дефект власною кістковою крихтою пацієнта. Таким чином вдалося одномоментно і забрати пухлину, і усунути дефект, що виник внаслідок її видалення.

Втручання тривало близько двох годин і минуло успішно. Зараз хлопчик швидко відновлюється після операції та готується вже восени піти до першого класу.

У Львові лікарі допомогли 6-річному хлопчику (фото: facebook.com/1tmolviv)