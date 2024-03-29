Опухоль в кости причиняла нестерпимую боль: во Львове спасли 6-летнего мальчика (фото)
Во Львове хирурги удалили новообразование внутри кости 6-летнего мальчика. Опухоль, в большой берцовой кости причиняла ребенку нестерпимую боль и могла остановить рост ножки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.
Что известно о состоянии ребенка
6-летний Матвей из Львовской области. Осенью мальчик играл во дворе и ударился правой ногой, с тех пор концовка начала болеть.
Однако об этом Матвей признался родителям лишь спустя несколько недель после удара, когда на голени уже появилась припухлость.
Тогда родители немедленно обратились к врачу. На рентгеновском снимке было видно, что в кости произошли изменения. Но тогда острого хирургического заболевания медики не обнаружили.
Со временем боль в ножке усилилась, а припухлость увеличилась и покраснела.
Врачи провели КТ-диагностику и предварительно установили диагноз: доброкачественная опухоль кости. Новообразование возникло на месте убоя и рос не наружу, а внутрь кости. К моменту обращения к хирургам он достигал 6 см.
Однако боль, которую испытывал Матвейко, стала уже невыносимой. Ведь немалая опухоль перекрывала костно-мозговой канал и усилила давление. Мальчику было тяжело ступать на ножку и концовка даже могла перестать расти.
Единственный способ этого не допустить и лишить Матвей боли - операция.
Во Львове врачи удалили новообразование у 6-летнего мальчика (фото: facebook.com/1tmolviv)
Как прошла операция
Хирургам удалось полностью удалить опухоль. Однако на ее месте образовался дефект.
"Проще говоря - дыра, которую необходимо было закрыть", - отметили врачи.
Чтобы искусственно соединить кость, врачи использовали одиннадцатое ребро мальчика. Оно относится к плавающим и обладает способностью восстанавливаться самостоятельно.
Поэтому врачи запломбировали дефект собственной костной крошкой пациента. Таким образом удалось одномоментно и убрать опухоль, и устранить дефект, возникший вследствие ее удаления.
Вмешательство длилось около двух часов и прошло успешно. Сейчас мальчик быстро восстанавливается после операции и готовится уже осенью пойти в первый класс.
Во Львове врачи помогли 6-летнему мальчику (фото: facebook.com/1tmolviv)
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