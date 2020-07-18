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Пугающее открытие: ученые обнаружили "невидимых" рыб (фото)

Суббота 18 июля 2020 16:37
Пугающее открытие: ученые обнаружили "невидимых" рыб (фото)
Ученые обнаружили "невидимых" рыб на дне океана (иллюстративное фото: pixabay.com)

Исследователи открыли 16 новых видов рыб

Ученые обнаружили "невидимых" рыб на большой глубине океана в Мексиканском заливе Атлантики. Исследователям удалось открыть 16 видов рыб с общим необычным свойством. Кожа обитателей морских глубин оказалась настолько черной, что поглощает более 99,5% солнечных лучей. На дне океана эти свойства делают рыб практически невидимыми.

Об открытии пишет издание Naked Science со ссылкой на статью Карен Осборн (Karen Osborn) и ее коллег из Национального музея естественной истории в Вашингтоне, опубликованной в журнале Current Biology.

Ученые объясняют, что солнечный свет быстро рассеивается в воде, и свыше 99 процентов его лучей не проникают на глубину более нескольких сотен метров, а в некоторых мутных морях - и нескольких десятков. Дальше становится лишь темнее, и глубоководные организмы нередко прибегают к биолюминесценции, чтобы хоть немного разогнать мрак.

Однако многие местные животные пользуются темнотой для укрытия. Поверхность их кожи эффективно поглощает даже те редкие фотоны, что появляются на этой глубине, делая их практически невидимыми "черными дырами".

Пугающее открытие: ученые обнаружили &quot;невидимых&quot; рыб (фото)

"Черный тихоокеанский дракон" (Idiacanthus antrostomus) (фото: Smithsonian National Museum of Natural History)

Во время экспедиций ученые использовали дистанционно управляемые дроны, совершая глубоководные погружения в Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана. Среди десятков необычных существ, которые биологи наблюдали и поймали на глубине в пару километров, обнаружилось 16 видов рыб, отличающихся "экстремально черной" кожей, поглощающей 99,5 процента падающего света.

Ранее мы писали, что на Земле нашли место с самым чистым воздухом.

Также мы рассказывали о недавнем открытии ученых, что анчоусы миллионы лет назад были гигантскими саблезубыми хищниками.

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