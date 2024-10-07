ПТСР та психічні розлади: психологи Фонду Ахметова допомагають запобігти наслідкам травми війни

У рамках масштабного проєкту з допомоги постраждалим від війни, мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова відвідують різні міста країни, надаючи психологічну підтримку людям тих професій, які під час війни стикаються із високим психоемоційним навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Днями психологи Фонду провели групові лекції на тему "Як впоратися з травмою війни" для вчителів у Краматорську та медичних працівників у Павлограді.

"У кожної людини по-особливому може проявлятися травма війни. У когось можуть бути порушення пам’яті, у когось — мовлення чи критичного мислення. Комусь буде важко усвідомлювати і навчатися, засвоювати новий матеріал. Можуть бути більш негативні наслідки - прояви ПТСР, депресивні прояви чи різні психічні розлади", - пояснює психологиня Євгенія Головачова.

Психологи мобільних бригад Фонду Ріната Ахметова мають власні непрості історії воєнного часу. Донька та мама Євгенії на початку великої війни опинилися в окупації. Ворог зруйнував їхній будинок, дитину було поранено, а мати зазнала контузії. На щастя, обох вдалося евакуювати. Сама ж Євгенія з перших днів повномасштабного вторгнення постійно надає допомогу людям, зокрема й у проєкті Фонду.

"Перша психологічна допомога у стресі - це заземлення, дихання, стабілізація стану. Далі - пропрацювання психологічного досвіду. А якщо люди планують працювати довше, то звертаються до психотерапії", - розповідає психологиня.

Проєкт психологічної допомоги розпочався у 2014 році, а у 2022-му до нього долучилися мобільні бригади психологів. Цьогоріч протягом всієї осені триватимуть виїзди, у рамках яких фахівці працюватимуть із мешканцями прифронтових територій, медичними та соціальними працівниками, вчителями та старшокласниками.

Понад 1 075 000 жителів України вже отримали психологічну допомогу від Фонду під час війни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".