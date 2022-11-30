"Пташка" з "Азовсталі" розповіла про горе у родині: що відомо

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" розповіла, що в її родині трапилося горе. Також вона попередила, що кілька днів не з'являтиметься в блозі.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Про деталі трагедії Катерина не розповіла, але пообіцяла звернутися, якщо їй потрібна буде допомога.

Також вона попросила вибачення в усіх підписників, яким цікаво спостерігати за її життям, за те, що кілька днів вона не буде в медіапросторі. Все через горе у родині.

"На кілька днів я покидаю ефір. Прошу вибачити всіх, хто слідкує за мною та любить мій контент. Допомога не потрібна, хіба з логістикою, але я напишу, якщо що. В мене сталось горе, і мені потрібно побути з рідними й підтримати їх", - написала вона.

Окрім того, "Пташка" попросила не писати їй та завчасно подякувала за підтримку.

Катерина Поліщук заявила, що у її родині сталося горе (скрін)

Додамо, що з російського полону Катерину Поліщук визволили 22 вересня. Загалом у той день повернули 215 захисників. "Пташка" стала відомою, коли мережею почалися поширюватись відео, на яких дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями.