"Пташка" из "Азовстали" рассказала о горе в семье: что известно

Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" рассказала, что в ее семье случилось горе. Также она предупредила, что несколько дней не будет появляться в блоге.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

О деталях трагедии Екатерина не рассказала, но пообещала обратиться, если ей потребуется помощь.

Также она попросила прощения у всех подписчиков, которым интересно наблюдать за ее жизнью, за то, что несколько дней она не будет в медиапространством. Все из-за горя в семье.

"На несколько дней я покидаю эфир. Прошу простить всех, кто следит за мной и любит мой контент. Помощь не нужна, разве что с логистикой, но я напишу, если что. У меня случилось горе, и мне нужно побыть с родными и поддержать их ", - написала она.

Кроме того, "Птичка" попросила не писать ей и заблаговременно поблагодарила за поддержку.

Екатерина Полищук заявила, что в ее семье произошло горе (скрин)

Добавим, что из российского плена Екатерину Полищук освободили 22 сентября. В тот день вернули 215 защитников. "Птичка" стала известной, когда сетью начали распространяться видео, на которых девушка пела и поднимала настроение защитникам Мариуполя в перерывах между боями.