Пташка з "Азовсталі" отримала новий нагрудний знак від Залужного: про що мова

Катерина Поліщук - українська військовослужбова, яка на рівні з чоловіками боролась за "Азовсталь" і пережила російський полон, зараз отримує нову нагороду від Залужного.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Катерини та Вікіпедію.

Катерина Поліщук отримала нову нагороду від Залужного

Та сама Пташка, яка співала бійцям "Азову" та своїм голосом підіймала бойовий дух своїх побратимів, зараз займається ще й допомогою українській армії, за що днями отримала нову нагороду від Валерія Залужного.

Катерина поділилась цією новиною у соціальній мережі. Дівчина виклала фото, де показала подяку та саму відзнаку на біло-жовтій стрічці.

"Поліщук Катерина Олександрівна наказом Головнокомандувача Збройних Сил України відзначена почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України за сприяння війську", - написано у нагороді Пташки.

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"Дякую всім, хто допомагає підтримувати воїнів. Це ваша заслуга! Дякую! Валерій Федорович", - написала Катерина під фото.

Пташка дійсно дуже активно допомагає бійцям окремих бригад, вона збирає кошти для закупівлі необхідних приладів, техніки та озброєння, адже вона як ніхто знає, як воювати, коли не вистачає найнеобхіднішого.

А оскільки, виходячи зі stories Поліщук в Instagram, вона знову повернулась на фронт аби боронити країну разом зі своїми побратимами та паралельно допомагати завдяки зборам для армії.

Катерина регулярно викладає звіти своїх закупівель і вона сама військова, тому не дивно, що Валерій Залужний виділив такою особливою нагородою саме Пташку.

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За які заслуги нагороджують відзнакою "За сприяння війську"

Нагрудним знаком "За сприяння війську" нагороджуються в першу чергу працівники Збройних Сил України, а також: