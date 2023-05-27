Ваш птах-покровитель за місяцем народження: як він впливає на характер і долю

До кожного з 12 місяців року "прикріплено" свого птаха-покровителя, який так чи інакше визначає характер людини і впливає на її долю. Альтернативний гороскоп розповість про риси людей-зимородків, сов, папуг, лебедів та інших "пернатих".
Про це пише SlovoFraza.
Січневі люди виявляють стриманість, тактовність і мають аналітичне мислення і зібраність.
Люди-сови звикли дотримуватись своїх власних правил і прагнути до досягнення бажаних результатів.
Такі люди зазвичай мають успіх у діловій сфері, але іноді їм не вистачає позитивних емоцій для повноцінного наповненого життя.
У лютневих людей - творчий склад розуму, який відрізняє їх від інших. Вони мають сильну енергію і здатність знаходити натхнення навіть у звичайних і повсякденних речах.
Вони випромінюють позитивну енергію, здатну підняти настрій оточуючим, часто стають центром уваги.
Важливо для людей-папуг мати особистий простір і часом можливість усамітнитися, щоб відпочити від суєти.
Люди, народжені в березні, мають сильну волю, наполегливість і вміння переконувати. Вони дуже вимогливі до себе та оточуючих.
Часто їм не вистачає підтримки та дружнього плеча, на яке можна покластися у моменти слабкості та поділитися своїми таємними страхами.
Їм набагато легше зберігати образ сильних людей, яким все одно на все, навіть якщо знаходять справжнього друга, якому можна довіряти.
Люди, що народилися у квітні, відрізняються оптимізмом, прекрасним почуттям гумору та здатністю знаходити позитивні сторони навіть у неприємних ситуаціях.
Вони легко знаходять спільну мову з людьми, вміють відчувати їхню енергію та рідко помиляються у виборі друзів та супутників життя.
Розвинена емпатія іноді може створювати деякі складнощі, проте завдяки цьому квітневим людям простіше уникати токсичних особистостей та не піддаватися їхньому негативному впливу.
Люди, народжені в травні, мають впевненість у своїх діях, вміння привертати удачу і здатність обирати правильний напрямок для свого розвитку.
Їм легко просуватися кар'єрними сходами, заводити надійних друзів і успішно вести власний бізнес.
Люди-солов'ї вміють насолоджуватися життям і легко приймають як прихильність долі, так і тимчасові труднощі, які вони легко долають.
Люди, що народилися в першому місяці літа, мають лідерські якості та вміння брати на себе відповідальність.
Вони чесні, націлені досягнення цілей і здатні ефективно розподіляти обов'язки, не відкладаючи на потім.
Однак, сила волі, прагнення до порядку та дотримання правил можуть викликати втому, тому їм необхідні періоди відпочинку та можливість перезавантаження.
Люди, народжені у липні, характеризуються впевненістю, чесністю та надійністю.
Вони проявляють себе як прекрасні друзі та віддані члени сім'ї, готові нести відповідальність і надавати підтримку.
Незважаючи на вольовий характер, людям-орлам важливо відчувати підтримку з боку близьких, які можуть дати мудру пораду або просто бути поруч у потрібний момент.
В останні місяці літа з'являються люди з відважним і добрим серцем.
Вони мають чесність, здатність підтримувати інших і безкорисливо допомагати в труднощах.
Часто їм складно змиритися з холодністю оточуючих, тому їм необхідні близькі люди, які можуть захистити від негативу та допомогти відволіктися від сумних думок.
На початку осені з'являються скромні, але сильні духом люди. Їм властива відповідальність, вміння справлятися з труднощами.
Характер людей-яструбів не є покірним - вони не дозволять принижувати себе, проте воліють уникати конфліктів
Люди-яструби чесні і воліють не мати справу з тими, хто не заслуговує на довіру.
Люди, народжені у жовтні, характеризуються прямолінійністю та гнучкою волею. Вони не терплять обману та покладаються на факти.
Люди-лебеді є роботящими, але не перевантажують себе зайвою роботою і завжди вміють знаходити баланс.
Їм важливо робити паузи та відпочивати, насолоджуючись своїми улюбленими хобі.
Люди, народжені у листопаді, стають відданими друзями та створюють міцні сім'ї. Вони відрізняються любов'ю до справедливості та працьовитості.
Такі особи ретельно обирають своїх друзів і мають вміння помічати настрій оточуючих.
Вони здатні вирішити будь-яку проблему та знайти підхід до впертих людей.
На початку зими з'являються сильні особи, які люблять усамітнення і часто вважаються самітниками.
З усім тим люди-ворони мають розвинений інтелект, здатні підтримати будь-яку розмову і займати високі позиції.
Для них непотрібно хвалитися своїми досягненнями - вони просто виконують свою роботу та насолоджуються новими успіхами.
Раніше ми писали, як ангели-охоронці попереджають про небезпеку.
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