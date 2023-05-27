Ваш птах-покровитель за місяцем народження: як він впливає на характер і долю
До кожного з 12 місяців року "прикріплено" свого птаха-покровителя, який так чи інакше визначає характер людини і впливає на її долю. Альтернативний гороскоп розповість про риси людей-зимородків, сов, папуг, лебедів та інших "пернатих".
Про це пише SlovoFraza.
Січень - сова
Січневі люди виявляють стриманість, тактовність і мають аналітичне мислення і зібраність.
Люди-сови звикли дотримуватись своїх власних правил і прагнути до досягнення бажаних результатів.
Такі люди зазвичай мають успіх у діловій сфері, але іноді їм не вистачає позитивних емоцій для повноцінного наповненого життя.
Лютий - папуга
У лютневих людей - творчий склад розуму, який відрізняє їх від інших. Вони мають сильну енергію і здатність знаходити натхнення навіть у звичайних і повсякденних речах.
Вони випромінюють позитивну енергію, здатну підняти настрій оточуючим, часто стають центром уваги.
Важливо для людей-папуг мати особистий простір і часом можливість усамітнитися, щоб відпочити від суєти.
Березень - малинівка
Люди, народжені в березні, мають сильну волю, наполегливість і вміння переконувати. Вони дуже вимогливі до себе та оточуючих.
Часто їм не вистачає підтримки та дружнього плеча, на яке можна покластися у моменти слабкості та поділитися своїми таємними страхами.
Їм набагато легше зберігати образ сильних людей, яким все одно на все, навіть якщо знаходять справжнього друга, якому можна довіряти.
Квітень - канарка
Люди, що народилися у квітні, відрізняються оптимізмом, прекрасним почуттям гумору та здатністю знаходити позитивні сторони навіть у неприємних ситуаціях.
Вони легко знаходять спільну мову з людьми, вміють відчувати їхню енергію та рідко помиляються у виборі друзів та супутників життя.
Розвинена емпатія іноді може створювати деякі складнощі, проте завдяки цьому квітневим людям простіше уникати токсичних особистостей та не піддаватися їхньому негативному впливу.
Травень - соловей
Люди, народжені в травні, мають впевненість у своїх діях, вміння привертати удачу і здатність обирати правильний напрямок для свого розвитку.
Їм легко просуватися кар'єрними сходами, заводити надійних друзів і успішно вести власний бізнес.
Люди-солов'ї вміють насолоджуватися життям і легко приймають як прихильність долі, так і тимчасові труднощі, які вони легко долають.
Червень - голуб
Люди, що народилися в першому місяці літа, мають лідерські якості та вміння брати на себе відповідальність.
Вони чесні, націлені досягнення цілей і здатні ефективно розподіляти обов'язки, не відкладаючи на потім.
Однак, сила волі, прагнення до порядку та дотримання правил можуть викликати втому, тому їм необхідні періоди відпочинку та можливість перезавантаження.
Липень - орел
Люди, народжені у липні, характеризуються впевненістю, чесністю та надійністю.
Вони проявляють себе як прекрасні друзі та віддані члени сім'ї, готові нести відповідальність і надавати підтримку.
Незважаючи на вольовий характер, людям-орлам важливо відчувати підтримку з боку близьких, які можуть дати мудру пораду або просто бути поруч у потрібний момент.
Серпень - зимородок
В останні місяці літа з'являються люди з відважним і добрим серцем.
Вони мають чесність, здатність підтримувати інших і безкорисливо допомагати в труднощах.
Часто їм складно змиритися з холодністю оточуючих, тому їм необхідні близькі люди, які можуть захистити від негативу та допомогти відволіктися від сумних думок.
Вересень - яструб
На початку осені з'являються скромні, але сильні духом люди. Їм властива відповідальність, вміння справлятися з труднощами.
Характер людей-яструбів не є покірним - вони не дозволять принижувати себе, проте воліють уникати конфліктів
Люди-яструби чесні і воліють не мати справу з тими, хто не заслуговує на довіру.
Жовтень - лебідь
Люди, народжені у жовтні, характеризуються прямолінійністю та гнучкою волею. Вони не терплять обману та покладаються на факти.
Люди-лебеді є роботящими, але не перевантажують себе зайвою роботою і завжди вміють знаходити баланс.
Їм важливо робити паузи та відпочивати, насолоджуючись своїми улюбленими хобі.
Листопад - півень
Люди, народжені у листопаді, стають відданими друзями та створюють міцні сім'ї. Вони відрізняються любов'ю до справедливості та працьовитості.
Такі особи ретельно обирають своїх друзів і мають вміння помічати настрій оточуючих.
Вони здатні вирішити будь-яку проблему та знайти підхід до впертих людей.
Грудень - ворон
На початку зими з'являються сильні особи, які люблять усамітнення і часто вважаються самітниками.
З усім тим люди-ворони мають розвинений інтелект, здатні підтримати будь-яку розмову і займати високі позиції.
Для них непотрібно хвалитися своїми досягненнями - вони просто виконують свою роботу та насолоджуються новими успіхами.
Раніше ми писали, як ангели-охоронці попереджають про небезпеку.
Крім того читайте, який ваш хронотип: сова, жайворонок чи голуб, і як це впливає на вашу долю.