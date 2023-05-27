Ваша птица-покровитель за месяцем рождения: как она влияет на характер и судьбу
К каждому из 12 месяцев года "прикреплена" своя птица-покровитель, которая так или иначе определяет характер человека и влияет на его судьбу. Альтернативный гороскоп расскажет о чертах людей-зимородков, сов, попугаев, лебедей и других "пернатых".
Об этом пишет SlovoFraza.
Январь - сова
Январские люди проявляют сдержанность, тактичность и имеют аналитическое мышление и собранность.
Люди-совы привыкли соблюдать свои собственные правила и стремиться к достижению желаемых результатов.
Такие люди обычно преуспевают в деловой сфере, но иногда им не хватает положительных эмоций для полноценной наполненной жизни.
Февраль - попугай
У февральских людей творческий склад ума, отличающий их от других. Они обладают сильной энергией и способностью находить вдохновение даже в обычных и повседневных вещах.
Они излучают положительную энергию, способную поднять настроение окружающим, часто становятся центром внимания.
Важно для людей-попугаев иметь личное пространство и подчас возможность уединиться, чтобы отдохнуть от суеты.
Март - малиновка
Люди, рожденные в марте, обладают сильной волей, настойчивостью и умением убеждать. Они очень требовательны к себе и окружающим.
Часто им не хватает поддержки и дружеского плеча, на которое можно положиться в моменты слабости и поделиться своими тайными страхами.
Им гораздо легче сохранять образ сильных людей, которым все равно на все, даже если находят настоящего друга, которому можно доверять.
Апрель - канарейка
Родившиеся в апреле люди отличаются оптимизмом, прекрасным чувством юмора и способностью находить положительные стороны даже в неприятных ситуациях.
Они легко находят общий язык с людьми, умеют чувствовать их энергию и редко ошибаются в выборе друзей и спутников жизни.
Развитая эмпатия иногда может создавать некоторые сложности, однако благодаря этому апрельским людям проще избегать токсических личностей и не подвергаться их негативному влиянию.
Май - соловей
Люди, рожденные в мае, имеют уверенность в своих действиях, умение привлекать удачу и способность выбирать правильное направление для своего развития.
Им легко продвигаться по карьерной лестнице, заводить надежных друзей и успешно вести собственный бизнес.
Люди-соловьи умеют наслаждаться жизнью и легко принимают как благосклонность судьбы, так и временные трудности, которые они легко преодолевают.
Июнь - голубь
Люди, родившиеся в первом месяце лета, обладают лидерскими качествами и умением брать на себя ответственность.
Они честны, нацелены на достижение целей и способны эффективно распределять обязанности, не откладывая на потом.
Однако сила воли, стремление к порядку и соблюдение правил могут вызвать усталость, поэтому им необходимы периоды отдыха и возможность перезагрузки.
Июль - орел
Люди, рожденные в июле, характеризуются уверенностью, честностью и надежностью.
Они проявляют себя как прекрасные друзья и верные члены семьи, готовые нести ответственность и оказывать поддержку.
Несмотря на волевой характер, людям-орлам важно чувствовать поддержку со стороны близких, которые могут дать мудрый совет или просто быть рядом в нужный момент.
Август - зимородок
В последние месяцы лета появляются люди с отважным и добрым сердцем.
Они обладают честностью, способностью поддерживать других и бескорыстно помогать в трудностях.
Часто им сложно смириться с холодностью окружающих, поэтому им необходимы близкие люди, которые могут защитить от негатива и помочь отвлечься от печальных мыслей.
Сентябрь - ястреб
В начале осени появляются скромные, но сильные духом люди. Им свойственна ответственность, умение справляться с трудностями.
Характер людей-ястребов не покорен - они не позволят унижать себя, однако предпочитают избегать конфликтов
Люди-ястребы честны и предпочитают не иметь дело с теми, кто не заслуживает доверия.
Октябрь - лебедь
Люди, рожденные в октябре, характеризуются прямолинейностью и гибкой волей. Они не терпят обмана и полагаются на факты.
Люди-лебеди трудолюбивы, но не перегружают себя лишней работой и всегда умеют находить баланс.
Им важно делать паузы и отдыхать, наслаждаясь своими любимыми хобби.
Ноябрь - петух
Люди, рожденные в ноябре, становятся преданными друзьями и создают крепкие семьи. Они отличаются любовью к справедливости и трудолюбию.
Такие люди тщательно выбирают своих друзей и имеют умение подмечать настроение окружающих.
Они способны решить любую проблему и найти подход к упрямым людям.
Декабрь - ворон
В начале зимы появляются сильные личности, которые любят уединение и часто считаются отшельниками.
Со всем тем люди-вороны обладают развитым интеллектом, способны поддержать любой разговор и занимать высокие позиции.
Для них не нужно хвастаться своими достижениями - они просто выполняют свою работу и наслаждаются новыми успехами.
Раньше мы писали, как ангелы-хранители предупреждают об опасности.
Кроме того, читайте, каков ваш хронотип: сова, жаворонок или голубь, и как это влияет на вашу судьбу.