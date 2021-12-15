ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Психосоматика - это не миф: невролог объяснил, почему она возникает и как лечить

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 08:54
Психосоматика - это не миф: невролог объяснил, почему она возникает и как лечить Почему возникает психосоматика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Психосоматические болезни в наше время - это реальность. Они существуют наряду с болезнями тела. Есть главные причины, которые их вызывают.

Об этом Styler рассказал невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

В чем причина

Причина психосоматических болезней - это пережитый стресс, отметил медик.

"Да, такое бывает, особенно, когда человек переживает стресс, возбуждается кора больших полушарий и это возбуждение передается на центры вегетативной системы, которая находится в головном мозге и возникает дисфункция вегетативной нервной системы", - объяснил медик.

Евгений объяснил, что вегетативная система регулирует работу внутренних органов - работу сердца, желудка, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников.

"Поэтому при стрессовых расстройствах могут возникнуть психосоматические состояния, то есть нарушается вегетатика и потом человек ощущает боли в области сердца, учащенное сердцебиение, боли в желудке и другое", - рассказал Скрыпник.

Могут возникать панические атаки

Невролог уточнил, что в таком состоянии человек ходит по врачам, делает себе КТ, МРТ, делает фиброгастроскопию и ищет болезни, но медики никаких органических нарушений не находят - это и называется психосоматикой.

Могут возникать и панические атаки (ощущение жуткого страха), тревоги, сердцебиение, повышение артериального давления, головокружение.

Очень важно вовремя распознать психосоматику и обратиться к профессиональному психотерапевту.

Как мы ранее писали, врач назвала главные причины возникновения гастрита.

Читайте РБК-Украина в Google News
лечение
LITE
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы