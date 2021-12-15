Психосоматика - это не миф: невролог объяснил, почему она возникает и как лечить

Психосоматические болезни в наше время - это реальность. Они существуют наряду с болезнями тела. Есть главные причины, которые их вызывают.

В чем причина

Причина психосоматических болезней - это пережитый стресс, отметил медик.

"Да, такое бывает, особенно, когда человек переживает стресс, возбуждается кора больших полушарий и это возбуждение передается на центры вегетативной системы, которая находится в головном мозге и возникает дисфункция вегетативной нервной системы", - объяснил медик.

Евгений объяснил, что вегетативная система регулирует работу внутренних органов - работу сердца, желудка, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников.

"Поэтому при стрессовых расстройствах могут возникнуть психосоматические состояния, то есть нарушается вегетатика и потом человек ощущает боли в области сердца, учащенное сердцебиение, боли в желудке и другое", - рассказал Скрыпник.

Могут возникать панические атаки

Невролог уточнил, что в таком состоянии человек ходит по врачам, делает себе КТ, МРТ, делает фиброгастроскопию и ищет болезни, но медики никаких органических нарушений не находят - это и называется психосоматикой.

Могут возникать и панические атаки (ощущение жуткого страха), тревоги, сердцебиение, повышение артериального давления, головокружение.

Очень важно вовремя распознать психосоматику и обратиться к профессиональному психотерапевту.