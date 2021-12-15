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Психосоматика - це не міф: невролог пояснив, чому вона виникає і як лікувати

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Середа 15 грудня 2021 08:54
Психосоматика - це не міф: невролог пояснив, чому вона виникає і як лікувати Чому виникає психосоматика(колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Психосоматичні хвороби в наш час - це реальність. Вони існують поряд з хворобами тіла. Є головні причини, які їх викликають.

Про це Styler розповів невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

У чому причина

Причина психосоматичних хвороб - це пережитий стрес, зазначив медик.

"Так, таке буває, особливо, коли людина переживає стрес, порушується кора великих півкуль і це збудження передається на центри вегетативної системи, яка знаходиться в головному мозку і виникає дисфункція вегетативної нервової системи", - пояснив медик.

Євген пояснив, що вегетативна система регулює роботу внутрішніх органів - роботу серця, шлунка, кишечника, сечового міхура, надниркових залоз.

"Тому при стресових розладах можуть виникнути психосоматичні стани, тобто порушується вегетатика і потім людина відчуває болі в області серця, прискорене серцебиття, болі в шлунку та інше", - розповів Скрипник.

Можуть виникати панічні атаки

Невролог уточнив, що в такому стані людина ходить по лікарях, робить собі КТ, МРТ, робить фіброгастроскопію і шукає хвороби, але медики ніяких органічних порушень не знаходять - це і називається психосоматикою.

Можуть виникати і панічні атаки (відчуття моторошного страху), тривоги, серцебиття, підвищення артеріального тиску, запаморочення.

Дуже важливо вчасно розпізнати психосоматику і звернутися до професійного психотерапевта.

Як ми раніше писали, лікар назвала головні причини виникнення гастриту.

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