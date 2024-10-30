Психологія краси. Як подолати негативне сприйняття своєї зовнішності?

Що варто робити

За словами експерта, перш за все варто звернутись до косметолога, який зможе почути проблеми свого пацієнта та допомогти йому.

"Я завжди уважно слухаю своїх пацієнтів, стараюсь відчути їх. Як правило, я бачу більше естетичних питань, над якими я б попрацювала з тим чи іншим пацієнтом, але моя головна задача - почути людину і постаратись їй допомогти", - зазначила Дарія.

Часто вирішення проблеми, яке хвилює пацієнта, не завжди допомагає подолати негативне сприйняття себе. Однак, це вже є дуже гарним стартом.

Після того, як всі естетичні проблеми вирішені та взаємовідносини вибудовані, дерматолог радить розширювати спектр дії косметології. Саме це допоможе пацієнтові отримати ще кращі результати за ті, що він очікував.

"Тоді приходить розуміння, що всі питання можна вирішити, але, на мою думку, найголовніше те, про що ми говоримо в кабінеті, бо дуже часто пацієнти перебільшують свої естетичні проблеми, і коли це множиться на негативний досвід вирішення, то до мене в кабінет заходять з дуже скептичним настроєм", - додала лікар.

Найголовніше, що людина повинна отримала бажаний результат від лікування. Тоді зникнуть усі комплекси і підвищиться самооцінка.

Дарія Тіщенко назвала головним у своїй роботі - це "орієнтацію на результат", який завжди перевищує очікування.