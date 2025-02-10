Психологічний трюк мереж швидкого харчування, щоб змусити вас витратити більше грошей

За словами психотерапевта та автора книжок по психології, усі мережі швидкого харчування, а також ті, хто займається швидкою доставкою їжі, використовують так звану техніку "чарівного ціноутворення" - це коли ціна вказана не повною.

"Наш мозок швидко і часто емоційно обробляє цифри, особливо під час прийняття рішень про покупку", - каже Альперт.

Коли товар коштує 9, 99 або 99, 99, наш розум чіпляється за "9" як за прив'язку, асоціюючи це з нижчою вартістю, навіть якщо за логікою ми знаємо, що ціна фактично 10 доларів.

Цей прийом має ще й іншу назву - "ефект лівої цифри". І його регулярно використовують не тільки мережі швидкого харчування, а більшість торгових точок. Особливо на різноманітних розпродажах.

Саме через цю стратегію дуже часто можна побачити їжу та інші продукти, ціни яких закінчуються на 0,9, 0,99 або 99. Чарівне ціноутворення грунтується ще й на тому, що товари з непарним цифрами можуть викликати емоційну реакцію споживачів.

"Це змушує вас відчути, що товар дешевший. Якщо ви купуєте три речі за ціною 5,99 долара, то ваш мозок може відразу припустити, що загальна сума буде 15 доларів, хоча насправді це ближче до 18 доларів", - додає експерт.

Ще один спосіб, який використовують мережі для того, щоб клієнти витрачали більше - це оформлення. Це може бути привабливий дизайн меню, опис товару - все це робить покупку більш вартісною та поблажливою.

"Корисна порада: завжди округляйте. Коли ви бачите цінник 9,99 долара, то одразу уявляйте і рахуйте це як 10 доларів. Це може зменшити емоційний вплив ціноутворення чарівності та допоможе приймати більш раціональні рішення", - радить Альперт.

Також він додав, що варто більш ретельно продумувати свої покупки та прийняти рішення витрачати менш імпульсивно. Для цього потрібно зробити паузу та спитати себе, чи дійсно товар вартий цієї ціни або на вас впливає те, як він представлений.