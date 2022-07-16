Психологическая поддержка от Фонда Ахметова: где получить

"Мариупольцы, которые покидают родной город, приезжают к нам в подавленном состоянии. Поэтому главное для них - именно психологическая помощь. При поддержке фонда Ахметова у нас работает психологическая служба, которая оказывает людям необходимую помощь", - рассказывает Ирина Короба, руководитель Центра поддержки переселенцев в Запорожье.

Одной из тех, кто помогает переселенцам пережить ужасы войны, является психолог Елена Ипатова. Для мариупольцев, которые эвакуировались в Запорожье, она проводит как индивидуальные, так и групповые терапевтические занятия.

По словам Елены, в нашем обществе сформировалось ошибочное мнение о том, что в психологической помощи скорее нуждаются женщины, чем мужчины. Но именно мужчины имеют больший риск развития инсульта и инфаркта из-за того, что все переживания и эмоции они держат в себе.

"Война - это всегда о потере. Потерю родных, близких, жилья, имущества, домашних животных. Потерю мечтаний и привычного образа жизни", - говорит психолог фонда.

Специалист добавляет, что комплексные методики хорошо помогают как можно скорее преодолеть боль утраты. В зависимости от степени утраты и индивидуальных особенностей психики есть люди, которые быстрее справляются и адаптируются, а есть те, которым надо больше времени.

С начала войны психологическую помощь от фонда уже получили 88 тыс. жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней».