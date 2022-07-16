Психологічна підтримка від Фонду Ахметова: де отримати

"Маріупольці, які покидають рідне місто, приїжджають до нас у пригніченому стані. Тому головне для них - саме психологічна допомога. За підтримки Фонду Ахметова у нас працює психологічна служба, яка надає людям необхідну допомогу", - розповідає Ірина Короба, керівник центру підтримки переселенців у Запоріжжі.

Однією з тих, хто допомагає переселенцям пережити жахи війни, є психолог Олена Іпатова. Для маріупольців, які евакуювалися до Запоріжжя, вона проводить як індивідуальні, так і групові терапевтичні заняття.

За словами Олени, у нашому суспільстві сформувалася хибна думка про те, що психологічну допомогу радше потребують жінки, ніж чоловіки. Але саме чоловіки мають більший ризик розвитку інсульту та інфаркту через те, що всі переживання та емоції вони тримають у собі.

"Війна - це завжди про втрату. Втрату рідних, близьких, житла, майна, домашніх тварин. Втрату мрій і звичного способу життя", - каже психолог фонду.

Фахівчиня додає, що комплексні методики добре допомагають якомога скоріше подолати біль втрати. Залежно від ступеня втрати та індивідуальних особливостей психіки є люди, які швидше справляються та адаптуються, а є ті, яким треба більше часу.

Від початку війни психологічну допомогу від фонду вже отримали 88 тис. жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів».