Психологи назвали принцип виховання, який шкодить дитині навіть у дорослому віці

Усі батьки прагнуть, аби їхня дитина була чемною, ввічливою та доброю. Але психологи застерігають, що так можна виховати зручну для інших людину, яка намагатиметься всім догодити й відмовлятиметься від власних потреб.

Про це пишуть на сторінці ментального здоров'я "Бути зараз" в Instagram .

Феномен "хорошої дівчинки" шкодить дитині

"Багатьох дівчат із самого дитинства навчають бути ввічливими, доброзичливими й уважними до почуттів інших людей, навіть якщо це шкодить їм самим. У результаті дівчатка стають жінками, що прагнуть недосяжної досконалості й говорять "так" речам, яких насправді не хочуть робити", - пояснюють психологи.

Що більше жінки зосереджуються на тому, аби бути хорошими для інших, тим сильніше вони віддаляються від власного "Я", своїх потреб і бажань. Проте трошки "поганої жіночої енергії" нікому не завадить, впевнені експерти.

"Феномен "хорошої дівчинки" - це модель поведінки, сформована на основі рис, які схвалюють у маленьких дівчаток і водночас не підтримують у хлопчиків. За відхилення від неї засуджують, соромлять чи сварять.

Маленькій дитині важливо відчувати цінність та отримувати схвалення від значущих дорослих, тому поступово дівчатка засвоюють найбільш прийнятну поведінку й догоджають іншим, щоб отримувати любов та увагу.

Не маючи іншого способу задовольнити свою потребу в близькості, вони виростають у жінок, які роблять все, аби здаватися ідеальними та задовольняти мінливі очікування оточування.

"Феномен "хорошої дівчинки" ґрунтується на твердженні: якщо хочеш, щоб тебе любили - маєш бути приємною і доброю до всіх. Однак попри всі старання, догодити всім неможливо, а постійне переймання потребами інших шкодить у довготривалій перспективі", - кажуть експерти.

Які риси притаманні "хорошим дівчаткам"

прагне досконалості, має завищені вимоги до себе

бажає всім догодити, бути корисною

уникає проявів гніву та злості

знецінює власні досягнення

боїться засмутити та розчарувати інших

схильна перепрацьовувати, брати на себе забагато

"Хороші дівчатка" мають переконання, що її цінність залежить від того, наскільки вона успішна і корисна. Вони думають, що гнів небезпечно або неприємно відчувати. Конфлікти сприймають як загрозу. Їм краще нічого не просити, ніж отримати відмову.

Як позбутись рис "хорошої дівчинки"

Необхідно змістити фокус з інших на себе. Поведінка "хорошої дівчинки" є способом самозбереження. Вона виникла, щоб захистити дитину від загрози, якої та була навчена боятися. Наприклад відторгнення, проявів агресії чи насильства.

Наступні запитання допоможуть дослідити власну поведінку "хорошої дівчинки":