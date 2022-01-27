Психологи назвали основные типы характеров женщин, с которыми не получится создать семью

На первых этапах общения мужчина и женщина обычно присматриваются друг к другу, выясняют основные черты характера, вкусы и взгляды на жизнь. И кажется, что у женщины не может быть признаков, которые бы отпугивали мужчин. Но это не так.

Как рассказывают мужчины, один из самых главных типажей, которые отпугивают – "базарная торговка".

Такая женщина очень громко говорит и даже кричит, ругается как сапожник. Она очень резкая и категоричная в своих суждениях и словах, нетактичная и невежливая.

На втором месте стоят женщины, которые готовы на все сразу. С такой будет весело, но вот интриги и загадки нет совершенно.

Заводить семью с такой женщиной даже опасно – она может под влиянием минутной страсти запросто уехать с бродячим художником.

Не подходит для брака и вечно ноющая женщина. Она будет постоянно ныть вместо того, чтобы заниматься делами, работать, самосовершенствоваться. Проблемы нужны лишь тем, кто решает их за деньги.

Еще один тип женщин, которые отпугивают мужчин – это женщины, у которых нет больше ничего в жизни, кроме отношений.

Представительницы прекрасного пола должны уметь занять себя еще чем-то. Это может быть не только работа, но и увлечения, развлечения, хобби, друзья.

Женщин, которые быстро проявляют меркантильный интерес, мужчины также упоминают. Но значительно реже. Порой им кажется, что такая женщина умеет считать деньги, добиваться желаемого и станет отличной супругой.