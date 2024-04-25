Психологи назвали 7 ознак, що ви закохані в людину, яка вам не підходить

Залишають у вас почуття невпевненості

Психологи розповіли, якщо ваш партнер змушує вас відчувати себе незахищеною та невпевненою, то можливо це не ваша людина.

Також вони можуть шантажувати, що підуть від вас у будь-який момент. Все для того, щоб ви ходили навколо них навшпиньках.

У такій ситуації варто обдумати свої стосунки.

Вам постійно здається, що ви не праві

Якщо постійно відчуваєте, що робите щось не так або у вас викликають це почуття, то ви у стосунках не з тою людиною.

Якщо партнер вас щиро кохає, то він не буде з вами так чинити.

Психотерапевт Робін Стерн розповів, що це головна ознака маніпуляції, її використовують, щоб контролювати ваше життя.

Ви відчуваєте себе ізольованим

Почуття ізольованості у стосунках є червоним прапорцем.

Це проявляється так, що партнер вам може забороняти бачитися з друзями або рідними.

Людина, яка демонстративно дозволяє вам втратити з поля зору найближчих людей, вам не підходить. Вони хочуть, щоб ви залежали тільки від них.

Ви не розвиваєтеся

Ви ніби стоїте на місці, хоча багато працюєте і робите чимало дій, а по факту просто "вбиваєте" час без результату. Або навіть з ностальгією згадуєте минуле, де вам було краще, ніж зараз, попри те, що маєте амбіції та мрії.

Незадоволеність собою

Вам здається, що начебто все добре, і заплющуєте очі на незадоволеність своїм життям, відсутність особливих досягнень і кар’єрного росту, відсутність бізнесу, грошей, слави, влади.

Але людина з вами цілком задоволена або її просто це влаштовує.

Ви завжди поступаєтесь

Це яскраво очевидна ознака нездорових стосунків, коли інша людина відмовляється йти на компроміс. Коли ти єдина людина, яка завжди поступається їхнім вимогам.

Людина не ділиться з вами гарними новинами

Якщо ваш чоловік не ділиться з вами гарними новинами, захопливими подіями зі свого життя, то він не збирається продовжувати з вами стосунки. Ваш партнер просто не бачить перспектив у спілкуванні з вами на довгострокове майбутнє.

Дуже погана ознака для ваших стосунків, якщо ви дізнаєтеся із соцмереж про його підвищення на роботі чи про плани.