Психологи назвали 5 стереотипів, які заважають побудувати щасливі стосунки

Всі жінки - меркантильні (або всі чоловіки - однакові)

Це надмірне узагальнення могло виникнути через велику кількість розчарувань. Внаслідок цього ви можете прискіпливо ставитись до протилежної статі, з якою знайомитесь.

Також, ймовірно, що ви могли зіпсувати кілька потенційних хороших стосунків. Не варто узагальнювати всіх чоловіків та жінок. Варто пам'ятати, що кожна людина по-своєму різна та унікальна.

Я відчуваю, що не зустріну нікого, як він

Ідеалізація людини могла виникнути внаслідок емоцій та самонавіювання. Занадто багато думаєте про цю людину, і, здається, що з кожним днем все більше кохаєте (скоріш за все, невзаємно). Внаслідок цього не можете сконцентруватися на чомусь іншому.

Сфокусуйтесь на вчинках людини. Звертайте увагу, наскільки вона віддана близьким, чи чесна вона з вами та оточенням, чи виконує свої обіцянки.

Я буду або з тобою, або ні з ким

Цей варіант можна назвати "чорно-біле мислення". Таким чином, кожен варіант - руйнівний. До того ж ви маніпулюєте своєю другою половинкою, тим самим пригнічуєте себе ще більше. Адже не уявляєте, що ця ситуація має конструктивне рішення.

Треба терпіти, щоб зберегти сім'ю

Так ви обмежуєте себе та не даєте собі шансу стати щасливими. Ви можете думати, що потрібно терпіти, "не виносити сміття з хати", однак потім ви можете з кожний роком боятися все більше залишатися з другою половинкою наодинці.

Можливо, краще в такій ситуації чотири щасливі людини, аніж дві нещасні.

Вона точно подумала, що я сказав щось не те

На жаль, люди не вміють читати думки одне одного, внаслідок такого мислення ви закриваєтесь в собі. Також починаєте ще більше хвилюватись, що говорите, як виглядаєте.