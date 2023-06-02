Психологи назвали 5 стереотипов, мешающих построить счастливые отношения

Все женщины - меркантильны (или все мужчины - одинаковые)

Это чрезмерное обобщение могло возникнуть из-за большого количества разочарований. В результате вы можете предвзято относиться к противоположному полу, с которым знакомитесь.

Также, вероятно, что вы могли испортить несколько потенциальных хороших отношений. Не следует обобщать всех мужчин и женщин. Следует помнить, что каждый человек по-своему разный и уникальный.

Я чувствую, что не встречу никого, как он

Идеализация человека могла возникнуть в результате эмоций и самовнушения. Слишком много думаете об этом человеке, и, кажется, что с каждым днем все больше любите (скорее всего, безответно). В результате этого не можете сконцентрироваться на чем-то другом.

Сфокусируйтесь на поступках человека. Обратите внимание, насколько он предан близким, честен ли он с вами и окружением, выполняет ли свои обещания.

Я буду или с тобой, или ни с кем

Этот вариант можно назвать "черно-белое мышление". Таким образом, каждый вариант - разрушительный. К тому же вы манипулируете своей второй половинкой, тем самым подавляете себя еще больше. Не представляете ведь, что эта ситуация имеет конструктивное решение.

Надо терпеть, чтобы сохранить семью

Так вы ограничиваете себя и не даете себе шанса стать счастливыми. Вы можете думать, что нужно терпеть, "не выносить сор из избы", однако потом вы можете с каждым годом бояться все больше оставаться со второй половинкой наедине.

Возможно, лучше в такой ситуации четыре счастливых человека, чем два несчастных.

Она точно подумала, что я сказал что-то не то

К сожалению, люди не умеют читать мысли друг друга, в результате такого мышления вы закрываетесь в себе. Также начинаете еще больше волноваться, что говорите, как выглядите.