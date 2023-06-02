Психологи назвали 5 стереотипов, мешающих построить счастливые отношения

В некоторых отношениях сразу видно, что они обречены на неудачу, но партнеры продолжают их спасать. Построить прочную связь в паре действительно очень трудно, но следует помнить, что иногда вы просто формируете отношения не с тем человеком. Именно поэтому все попытки напрасны.
О том, какие стереотипы мешают построить счастливые отношения, рассказали в блоге об отношениях, психологии и ментальном здоровье "Поцілунки" в Instagram.
Это чрезмерное обобщение могло возникнуть из-за большого количества разочарований. В результате вы можете предвзято относиться к противоположному полу, с которым знакомитесь.
Также, вероятно, что вы могли испортить несколько потенциальных хороших отношений. Не следует обобщать всех мужчин и женщин. Следует помнить, что каждый человек по-своему разный и уникальный.
Идеализация человека могла возникнуть в результате эмоций и самовнушения. Слишком много думаете об этом человеке, и, кажется, что с каждым днем все больше любите (скорее всего, безответно). В результате этого не можете сконцентрироваться на чем-то другом.
Сфокусируйтесь на поступках человека. Обратите внимание, насколько он предан близким, честен ли он с вами и окружением, выполняет ли свои обещания.
Этот вариант можно назвать "черно-белое мышление". Таким образом, каждый вариант - разрушительный. К тому же вы манипулируете своей второй половинкой, тем самым подавляете себя еще больше. Не представляете ведь, что эта ситуация имеет конструктивное решение.
Так вы ограничиваете себя и не даете себе шанса стать счастливыми. Вы можете думать, что нужно терпеть, "не выносить сор из избы", однако потом вы можете с каждым годом бояться все больше оставаться со второй половинкой наедине.
Возможно, лучше в такой ситуации четыре счастливых человека, чем два несчастных.
К сожалению, люди не умеют читать мысли друг друга, в результате такого мышления вы закрываетесь в себе. Также начинаете еще больше волноваться, что говорите, как выглядите.
Раньше мы писали о том, как определить альфонса еще на первых свиданиях.
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