Психологи Фонду Ахметова провели консультацію для медиків Тростянця

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова провели консультацію на тему "Як подолати стрес під час війни" для медичних працівників Тростянця, що на Сумщині.

Генеральний директор Тростянецького центру первинної медичної допомоги Світлана Лобода розповіла, що до медиків звертається багато пацієнтів у складному психоемоційному стані. Працівники, яким теж нелегко під час війни, надають медичну допомогу, підтримують людей. І самі потребують підтримки.

"Я запросила психолога для своїх працівників. Ви знаєте, сильні то ми сильні... Але ж у всіх є діти. До того ж психологічна стійкість медичних працівників - це дуже важливо. Їм доводиться "пропускати" через себе пацієнтів, виводити їх з депресивного стану. Я вважаю, це дуже важлива місія - допомагати і медичним працівникам з їхнім психічним станом, з психологічною стійкістю, щоб у них не було професійного вигорання", - зазначає директорка.

Під час консультації психологи фонду підтримали медиків Тростянця, допомогли відвідувачам стабілізувати свій психоемоційний стан тут і зараз, а також надали корисні вправи для самодопомоги надалі.

Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів. У 2023-му психологи Фонду допомагають також медикам, освітянам і старшокласникам.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".