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Психологи Фонда Ахметова провели консультацию для медиков Тростянца

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Четверг 04 мая 2023 21:02
Психологи Фонда Ахметова провели консультацию для медиков Тростянца Психологи Фонда Ахметова провели консультацию для медиков Тростянца (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова провели консультацию на тему "Как преодолеть стресс во время войны" для медицинских работников Тростянца Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Генеральный директор Тростянецкого центра первичной медицинской помощи Светлана Лобода рассказала, что к медикам обращаются многие пациенты в сложном психоэмоциональном состоянии. Работники, которым тоже нелегко во время войны, оказывают медицинскую помощь, поддерживают людей. И сами нуждаются в поддержке.

"Я пригласила психолога для своих работников. Вы знаете, сильные мы сильные... Но ведь у всех есть дети. К тому же психологическая устойчивость медицинских работников - это очень важно. Им приходится "пропускать" через себя пациентов, выводить их из депрессивного". состояния. Я считаю, это очень важная миссия - помогать и медицинским работникам с их психическим состоянием, с психологической устойчивостью, чтобы у них не было профессионального выгорания", - отмечает директор.

В ходе консультации психологи фонда поддержали медиков Тростянца, помогли посетителям стабилизировать свое психоэмоциональное состояние здесь и сейчас, а также предоставили полезные упражнения для самопомощи в дальнейшем.

Проект фонда психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи Фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

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Тростянец