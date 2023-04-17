Психологи Фонду Ахметова провели консультацію для медиків у Херсоні

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова провели консультацію на тему "Як подолати стрес під час війни" для медичних працівників КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім А. і О. Тропіних".
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Попри тяготи окупації, колектив лікарні не припиняв надавати допомогу людям. Медики трималися один за одного та вірили, що ЗСУ звільнять Херсон.
"Багатьом медикам потрібна психологічна підтримка, психологічне виснаження спостерігається в людей. Це дуже важлива складова діяльності. Ми дуже раді вам", - каже про роботу психологів Фонду Леонид Ремига, генеральний директор лікарні.
Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів. У 2023-му психологи фонду допомагають також медикам, освітянам і старшокласникам.
Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".