Психологи Фонду Ахметова провели консультацію для медиків у Херсоні

Попри тяготи окупації, колектив лікарні не припиняв надавати допомогу людям. Медики трималися один за одного та вірили, що ЗСУ звільнять Херсон.

"Багатьом медикам потрібна психологічна підтримка, психологічне виснаження спостерігається в людей. Це дуже важлива складова діяльності. Ми дуже раді вам", - каже про роботу психологів Фонду Леонид Ремига, генеральний директор лікарні.

Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів. У 2023-му психологи фонду допомагають також медикам, освітянам і старшокласникам.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".