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Психологи Фонда Ахметова провели консультацию для медиков в Херсоне

Психологи Фонда Ахметова провели консультацию для медиков в Херсоне (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова провели консультацию по теме "Как преодолеть стресс во время войны" для медицинских работников КНП "Херсонская городская клиническая больница им А. и А. Тропиных".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Несмотря на тяготы оккупации, коллектив больницы не прекращал оказывать помощь людям. Медики держались друг за друга и верили, что ВСУ уволят Херсон.

"Многим медикам нужна психологическая поддержка, психологическое истощение наблюдается у людей. Это очень важная составляющая деятельности. Мы очень рады вам", - говорит о работе психологов Фонда Леонид Ремига, генеральный директор больницы.

Проект фонда психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

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Херсон