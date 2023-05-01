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Психологи Фонду Ахметова надали допомогу жителям Охтирки

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Понеділок 01 травня 2023 21:01
Психологи Фонду Ахметова надали допомогу жителям Охтирки Психологи Фонду Ріната Ахметова надали допомогу жителям Охтирки (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова провели консультацію для мешканців Охтирки.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як відомо, у лютому минулого року Охтирка однією з перших прийняла удар ворога. Завдяки супротиву жителів і оборонців російські війська не змогли зайти в місто. Тоді Охтирка допомогла зупинити наступ на Харків та Київ.

Про те, як пройшла консультація, розповіла Яніна Астаф'єва, психолог фонду, членк Національної психологічної асоціації:

"У кожного своя втрата. На консультації були сім’ї загиблих. Були сім’ї, які постраждали з інших причин. Усі учасники були певним чином травмовані. І ми працювали з чотирма жінками, які втратили чоловіків внаслідок авіаудару по ТЕЦ 3 березня 2022 року. Хтось відчуває досі провину і треба було її проговорити. Хтось питає: "Чи все нормально зі мною?". Хтось просто злиться на це", - розповіла Яніна Астаф'єва, психолог фонду, член Національної психологічної асоціації.

За словами міського голови Павла Кузьменка, окупанти мстилися за те, що не змогли підкорити місто - і тому жорстоко обстрілювали його, вбиваючи людей. Пережите залишається відкритою раною для жителів Охтирки.

Психологи фонду допомогли відвідувачам консультації стабілізувати внутрішній стан та надали корисні вправи для самодопомоги.

Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів. У 2023-му психологи фонду допомагають також медикам, освітянам і старшокласникам.

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