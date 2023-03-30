Психологи Фонду Ахметова допомагають медикам у Запорізькій області

Медики області постійно стикаються з викликами, адже приймають багато поранених та травмованих.

Лікарі громади зізнаються, що після початку повномасштабної війни підвищилася небезпека під час роботи, зросла відповідальність за пацієнтів. У перші дні була розгубленість, але довелося швидко адаптуватися.

"З частиною матеріалу, яка пролунала на тренінгу, ми, лікарі, обізнані. Проте дуже важливо, що інформація систематизована. А завдяки тому, що вона подана простою "людською" мовою, ми зможемо її використовувати в роботі з пацієнтами", - коментує Сергій Білай, начальник підрозділу "Стаціонар" того ж медичного закладу.

Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів.

У 2023-му психологи фонду надають допомогу також старшокласникам, медикам та освітянам.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".