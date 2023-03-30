Психологи Фонда Ахметова помогают медикам в Запорожской области

Медики области постоянно сталкиваются с вызовами, ведь принимают много раненых и травмированных.

Врачи общества признаются, что после начала полномасштабной войны повысилась опасность во время работы, возросла ответственность за пациентов. В первые дни была замешательство, но пришлось быстро адаптироваться.

"С частью материала, прозвучавшей на тренинге, мы, врачи, осведомлены. Однако очень важно, что информация систематизирована. А благодаря тому, что она представлена простым "человеческим" языком, мы сможем его использовать в работе с пациентами", - комментирует Сергей Белай, начальник подразделения "Стационар" того же медицинского учреждения.

Проект фонда психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов.

В 2023 психологи фонда оказывают помощь также старшеклассникам, медикам и педагогам.

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили уже более 145 тысяч человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".