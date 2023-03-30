Психологи Фонду Ахметова допомагають медикам у Запорізькій області

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова відвідують громади по всій Україні, надаючи підтримку уразливим категоріям населення. Нещодавно психологи фонду провели консультацію для медичних працівників Широківської об’єднаної територіальної громади Запорізької області.

Медики області постійно стикаються з викликами, адже приймають багато поранених та травмованих.

Лікарі громади зізнаються, що після початку повномасштабної війни підвищилася небезпека під час роботи, зросла відповідальність за пацієнтів. У перші дні була розгубленість, але довелося швидко адаптуватися.

"З частиною матеріалу, яка пролунала на тренінгу, ми, лікарі, обізнані. Проте дуже важливо, що інформація систематизована. А завдяки тому, що вона подана простою "людською" мовою, ми зможемо її використовувати в роботі з пацієнтами", - коментує Сергій Білай, начальник підрозділу "Стаціонар" того ж медичного закладу.

Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів.

У 2023-му психологи фонду надають допомогу також старшокласникам, медикам та освітянам.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".