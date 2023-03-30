Психологи Фонда Ахметова помогают медикам в Запорожской области

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова посещают общины по всей Украине, оказывая поддержку уязвимым категориям населения. Недавно психологи фонда провели консультацию для медицинских работников Широковского объединенного территориального общества Запорожской области.

Медики области постоянно сталкиваются с вызовами, ведь принимают много раненых и травмированных.

Врачи общества признаются, что после начала полномасштабной войны повысилась опасность во время работы, возросла ответственность за пациентов. В первые дни была замешательство, но пришлось быстро адаптироваться.

"С частью материала, прозвучавшей на тренинге, мы, врачи, осведомлены. Однако очень важно, что информация систематизирована. А благодаря тому, что она представлена простым "человеческим" языком, мы сможем его использовать в работе с пациентами", - комментирует Сергей Белай, начальник подразделения "Стационар" того же медицинского учреждения.

Проект фонда психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов.

В 2023 психологи фонда оказывают помощь также старшеклассникам, медикам и педагогам.

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили уже более 145 тысяч человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".