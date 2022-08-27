Психологи Фонда Ахметова продолжают оказывать помощь украинцам

Психологи фонда Леся Залановська и Янина Астафьева помогают людям, которые пострадали от войны, стабилизировать психологическое состояние и снова увидеть свое будущее.

За консультацией в основном обращаются вынужденные переселенцы, однако часто приходят и местные жители в населенных пунктах, к которым пришли Леся и Янина.

"Во время консультаций мы встречаем истории людей. Эти истории наполнены болью, страданием, горем, ужасом, отчаянием и тревогой за свое будущее. Мы замечаем признаки очень большого стресса", - рассказывает Леся Залановська.

Психологи помогают посетителям выплеснуть боль и напряжение, накопившиеся внутри, преодолеть первый шок и шаг за шагом учиться жить дальше. Большое значение имеет и возможность живого контакта и работы в группах, ведь люди могут пообщаться и разделить свои переживания.

Отметим, что психологическую помощь от фонда получили уже более 91 000 жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны".