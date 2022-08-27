Психологи Фонду Ахметова продовжують надавати допомогу українцям

Психологи фонду Леся Залановська та Яніна Астаф’єва допомагають людям, які постраждали від війни, стабілізувати психологічний стан та знову побачити своє майбутнє.

За консультацією здебільшого звертаються вимушені переселенці, проте часто приходять і місцеві жителі у населених пунктах, до яких завітали Леся та Яніна.

"Під час консультацій ми зустрічаємо історії людей. Ці історії наповнені болем, стражданням, горем, жахом, відчаєм і тривогою за своє майбутнє. Ми помічаємо ознаки дуже великого стресу", - розповідає Леся Залановська.

Психологи допомагають відвідувачам виплеснути біль та напруження, що накопичилися всередині, подолати перший шок та крок за кроком вчитися жити далі. Велике значення має й можливість живого контакту та роботи у групах, адже люди можуть поспілкуватися та розділити свої переживання.

Зазначимо, що психологічну допомогу від фонду отримали вже понад 91 000 жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".