UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Психолог" Спартак Суббота зізнався, чому не оновив дані у ТЦК

Спартак Суббота відповів, чи боїться померти на фронті (фото: instagram.com/spartaksubbota)
Автор: Поліна Іваненко

Скандальний блогер Спартак Суббота, який раніше розповідав своєму ексколезі Жені Яновичу, що нібито служив у ТрО та навіть працював в СБУ, зізнався, чи оновив він дані у ТЦК. "Психолог" визнав, що з початку повномасштабної війни РФ проти України не ходив до військкомату.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Суббота розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Коли Суббота був у ТЦК

Як виявилося, востаннє "психолог" оновлював дані ще до 24 лютого 2022 року. Він думав, що "щось" точно буде. А тому вирішив піти до військкомату заздалегідь. Втім, зараз він дані не оновлює.

"Ні, ще не оновлював. Після виходу закону не оновлював, але я оновлював дані прямо за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Отримав військовий квиток, ну тобто все-все, що треба, зробив буквально за кілька днів до повномасштабки", - заявив Суббота.

"Тому що було таке відчуття, що щось буде. І хай воно собі буде, хай буде воєннік, він зайвим не буде", - додав він.

Суббота відповів, чи ходив до ТЦК (скріншот)

"Я в докторантурі"

На питання Дьоміна про "службу" у ТрО, АТО та СБУ, Суббота відповів, що нічого цього не було. А нині ж він не поспішає до ТЦК через те, що навчається.

"Я зараз в докторантурі та якщо я буду продовжувати навчання або у мене буде якась (подальша освіта). Була кандидатська, зараз докторантура, після неї або викладацька діяльність, ну залежно від того, куди я буду рухатись, в науково-дослідницькому напрямку або в викладацькому... Ну по-любому треба буде йти оновлювати дані", - сказав "психолог".

Також він сказав, чи боїться він опинитися на фронті та воювати. 

"Ні, не страшно, страху я від цього не відчуваю. Давай так: у мене з приводу цього страху немає. Страх є з приводу смерті, всі бояться смерті. Це абсолютно нормально, боятися смерті, болю", - запевнив Спартак.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу