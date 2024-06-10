"Психолог" Спартак Суббота зізнався, чому не оновив дані у ТЦК

Коли Суббота був у ТЦК

Як виявилося, востаннє "психолог" оновлював дані ще до 24 лютого 2022 року. Він думав, що "щось" точно буде. А тому вирішив піти до військкомату заздалегідь. Втім, зараз він дані не оновлює.

"Ні, ще не оновлював. Після виходу закону не оновлював, але я оновлював дані прямо за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Отримав військовий квиток, ну тобто все-все, що треба, зробив буквально за кілька днів до повномасштабки", - заявив Суббота.

"Тому що було таке відчуття, що щось буде. І хай воно собі буде, хай буде воєннік, він зайвим не буде", - додав він.

Суббота відповів, чи ходив до ТЦК (скріншот)

"Я в докторантурі"

На питання Дьоміна про "службу" у ТрО, АТО та СБУ, Суббота відповів, що нічого цього не було. А нині ж він не поспішає до ТЦК через те, що навчається.

"Я зараз в докторантурі та якщо я буду продовжувати навчання або у мене буде якась (подальша освіта). Була кандидатська, зараз докторантура, після неї або викладацька діяльність, ну залежно від того, куди я буду рухатись, в науково-дослідницькому напрямку або в викладацькому... Ну по-любому треба буде йти оновлювати дані", - сказав "психолог".

Також він сказав, чи боїться він опинитися на фронті та воювати.

"Ні, не страшно, страху я від цього не відчуваю. Давай так: у мене з приводу цього страху немає. Страх є з приводу смерті, всі бояться смерті. Це абсолютно нормально, боятися смерті, болю", - запевнив Спартак.