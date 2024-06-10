"Психолог" Спартак Суббота признался, почему не обновил данные в ТЦК

Когда Суббота был в ТЦК

Как оказалось, последний раз "психолог" обновлял данные еще до 24 февраля 2022 года. Он думал, что "что-то" точно будет. Поэтому решил пойти в военкомат заранее. Впрочем, сейчас он данные не обновляет.

"Нет, еще не обновлял. После выхода закона не обновлял, но я обновлял данные прямо за несколько недель до полномасштабного вторжения. Получил военный билет, ну есть все-все, что нужно, сделал буквально за несколько дней до полномасштабки", - заявил Суббота. .

"Потому что было такое ощущение, что что-то будет. И пусть оно будет, пусть будет военный, он лишним не будет", - добавил он.

Суббота ответил, ходил ли в ТЦК (скриншот)

"Я в докторантуре"

На вопрос Демина о "службе" в ТРО, АТО и СБУ, Суббота ответил, что ничего этого не было. А сейчас он не спешит в ТЦК из-за того, что учится.

"Я сейчас в докторантуре и если я буду продолжать обучение или у меня будет какое-то (дальнейшее образование). Была кандидатская, сейчас докторантура, после нее или преподавательская деятельность, ну в зависимости от того, куда я буду двигаться, в научно-исследовательском направлении или в преподавательском... Ну, по-любому, надо будет идти обновлять данные", - сказал "психолог".

Также он сказал, боится ли он оказаться на фронте и воевать.

"Нет, не страшно, страха я от этого не чувствую. Давай так: у меня по поводу этого страха нет. Страх есть по поводу смерти, все боятся смерти. Это абсолютно нормально, бояться смерти, боли", - заверил Спартак.