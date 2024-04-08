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Психолог сказав, які жіночі дії вбивають інтерес чоловіків

Які жіночі дії вбивають інтерес чоловіків (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Досить часто певні жіночі дії вбивають інтерес у чоловіка. Вони можуть бути різними, адже у кожного чоловіка свої табу у стосунках з жінками.

Про деякі такі дії розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Дмитра Остапенка.

Які жіночі дії вбивають інтерес чоловіків

Часто буває так, що стосунки руйнуються через поведінку самих жінок, які просто не розуміють, що вони роблять не так. А насправді їхня поведінка та деякі вчинки й почуття дуже сильно впливають на дії зі сторони чоловіка. 

"Навіть якщо жінка не говорить, що зневажає його, або не сприймає, чи має образу на свого чоловіка, то поряд з нею він може це відчувати", - каже Дмитро. 

Також за словами психолога, чоловік втрачає інтерес тоді, коди відчуває до себе емоційний холод з вашого боку. Відчуття осудження, відраза у погляді тощо. 

Які жіночі дії вбивають інтерес чоловіків (фото: Freepik) 

"Ці речі впливають так, що чоловік закривається, дистанціюється та уходить в інші справи", - пояснює Дмитро. 

"Щоб не псувати свій шлюб чи стосунки такими діями, потрібно розуміти, що критика, образи, зневага до свого чоловіка, впливатимуть на стосунки, навіть якщо ви це замовчуєте", - продовжує психолог. 

Тому, якщо ви ставитеся до своєї коханої людини, як до ворога, то кожного разу будете відчувати певний біль та зневагу, а це стосується жінок, то в такому випадку чоловік буде намагатися постійно збігати.

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