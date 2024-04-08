Психолог сказав, які жіночі дії вбивають інтерес чоловіків

Які жіночі дії вбивають інтерес чоловіків

Часто буває так, що стосунки руйнуються через поведінку самих жінок, які просто не розуміють, що вони роблять не так. А насправді їхня поведінка та деякі вчинки й почуття дуже сильно впливають на дії зі сторони чоловіка.

"Навіть якщо жінка не говорить, що зневажає його, або не сприймає, чи має образу на свого чоловіка, то поряд з нею він може це відчувати", - каже Дмитро.

Також за словами психолога, чоловік втрачає інтерес тоді, коди відчуває до себе емоційний холод з вашого боку. Відчуття осудження, відраза у погляді тощо.

Які жіночі дії вбивають інтерес чоловіків (фото: Freepik)

"Ці речі впливають так, що чоловік закривається, дистанціюється та уходить в інші справи", - пояснює Дмитро.

"Щоб не псувати свій шлюб чи стосунки такими діями, потрібно розуміти, що критика, образи, зневага до свого чоловіка, впливатимуть на стосунки, навіть якщо ви це замовчуєте", - продовжує психолог.

Тому, якщо ви ставитеся до своєї коханої людини, як до ворога, то кожного разу будете відчувати певний біль та зневагу, а це стосується жінок, то в такому випадку чоловік буде намагатися постійно збігати.