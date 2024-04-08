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Психолог сказал, какие женские действия убивают интерес мужчин

Какие женские действия убивают интерес мужчин (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Часто определенные женские действия убивают интерес у мужчины. Они могут быть разными, ведь у каждого мужчины свои табу в отношениях с женщинами.

О некоторых таких действиях рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Дмитрия Остапенко.

Какие женские действия убивают интерес мужчин

Часто бывает так, что отношения разрушаются из-за поведения самих женщин, которые просто не понимают, что они делают не так. А на самом деле, их поведение, некоторые поступки и чувства очень сильно влияют на действия со стороны мужчины.

"Даже если женщина не говорит, что пренебрегает им или не воспринимает, имее обиду на своего мужчину, то рядом с ней он может это чувствовать", - говорит Дмитрий.

Также по словам психолога, мужчина теряет интерес тогда, когда чувствует к себе эмоциональный холод с вашей стороны. Чувство осуждения, отвращение во взгляде и т.д.

Какие женские действия убивают интерес мужчин (фото: Freepik)

"Эти вещи влияют на то, что мужчина закрывается, дистанцируется и уходит в другие дела", - объясняет Дмитрий.

"Чтобы не портить свой брак или отношения такими действиями, нужно понимать, что критика, обиды, пренебрежение к своему мужу или парню будут влиять на отношения, даже если вы это умалчиваете", - продолжает психолог.

Поэтому, если вы относитесь к своему любимому человеку, как к врагу, то каждый раз будете испытывать определенную боль и пренебрежение, а это касается женщин, то в таком случае мужчина будет стараться постоянно уходить.

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