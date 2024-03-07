Психолог сказав, які слова жінки впливають на самооцінку чоловіка (відео)

Які жіночі слова підвищують самооцінку чоловіків

Не кожна жінка може сказати, що її партнер або чоловік є впевненим у собі та готовий для неї дістати зірку з неба, але на поведінку та вчинки чоловіків впливає ставлення його жінки до нього та до всього, що він робить або не робить.

"Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік поряд з вами розкривався, відчував себе героєм, відчував себе лідером, почувався мужнім, то ви маєте розуміти, що ви в багаття його самооцінки, можете підкидувати правильні дрова", - каже психолог.

Дмитро розповів, що все починається з банальної подяки, коли ви говорите такі фрази як: "Я тобі дуже дякую за…", "Ти у мене такий молодець, ти заробляєш гроші, ти про нас піклуєшся", "Ти такий молодець, допоміг мені по дому все зробити" тощо.

За словами психолога, зовсім не важливо, наскільки дрібна річ, яку зробив для вас чоловік.

Які жіночі слова підвищують самооцінку чоловіків (фото: Freepik)

"Можливо, ви просто попросили його принести склянку води з однієї кімнати в іншу і ви не вважаєте, що це супер-подвиг і ви праві, але ви маєте розуміти, що у кожній людині ви можете знайти речі, за які цю людину можна зневажати, і також можна знайти речі, за які ви будете дякувати, підносити її за це і розкривати якийсь потенціал", - пояснює Дмитро.

Виходить, що ті речі, на яких ми тримаємо фокус уваги - вирішують, яким буде шлюб. А вдячність робить чоловіків більш впевненими у собі й вони хочуть робити для вас ще більше і масштабніше, бо отримують за це подяку та бачать ваші емоції й подяку.