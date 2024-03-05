Кохання чи вигадка: як відрізнити справжнє почуття від інших емоцій

Кохання - це одне з найпрекрасніших почуттів. Але, на жаль, воно не завжди вічне. Іноді любов згасає, залишаючи по собі лише смуток і розчарування. Чому ж так відбувається? Для початку запитайте себе, а чи була любов? Адже, на жаль, ми можемо легко сплутати це почуття з іншими емоціями.

З чим часто плутають кохання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі " Психологічна підтримка ".

З чим ми плутаємо кохання

Сексуальний потяг

Сексуальний потяг - це сильне почуття, але фокусується на фізичному аспекті стосунків, й може існувати без будь-яких емоційних прив'язок. Тому пристрасть завжди скороминуща.

Захоплення

На початку стосунків ми часто захоплюємося партнером, його зовнішністю, досягненнями, інтелектом, наділяємо його ідеальними якостями. Це почуття буває дуже сильним, але з часом може згаснути, коли ми краще пізнаємо партнера і його недоліки.

Схвалення

Деякі люди, які не отримали достатньо любові та підтримки в дитинстві, не вірять у себе. Їм здається, що вони нічого не варті. Таким партнерам дуже важливо, щоб їх хвалили. Це дає їм відчуття, що вони цінні й потрібні, кохані.



Жаль

Люди з низькою самооцінкою або схильні до співзалежності часто шукають партнерів, котрих треба "врятувати". Їм може здаватися, що вони кохають цю людину, коли насправді просто відчувають жаль до неї, а також свою значущість через постійну самопожертву, героїзм.



Батьківська турбота

Жінка може опікуватися чоловіком, переживати за нього, наче за дитину. Чоловік може шукати жінку, яка буде піклуватися про нього і розв'язувати його проблеми. Важливо розуміти, що це може бути просто потребою в турботі.

Як відрізнити кохання від інших почуттів

Кохання - це не лише почуття, але й дія. Воно виражається в турботі, повазі, довірі, бажанні бути з партнером і ділитися з ним своїми думками, почуттями та переживаннями.

Кохання не змушує вас страждати. Звичайно, у будь-яких стосунках можуть бути труднощі, але вони не повинні бути постійними. Якщо ви завжди чи часто відчуваєте біль, розчарування або гнів, то це може бути й не кохання.

Кохання не ґрунтується на страху. Ви не повинні боятися реакцій партнера або втратити його.

Кохання робить вас кращою людиною. Воно надихає, мотивує до розвитку, робить вас більш впевненим в собі.

Пам'ятайте, що кохання - це дар, який потребує бережного ставлення. Якщо обидва партнери будуть докладати зусиль, щоб зберегти свою любов, то вона буде жити вічно.