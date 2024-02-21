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Психолог сказав, як зайнятим людям знайти час для стосунків

Як знайти час на кохання (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Досить часто ми не можемо (або не хочемо) знаходити час на побудову стосунків, оскільки ставимо на перше місце роботу, власні справи або ж просто хочемо побути зі своїми думками, а партнер страждає.

Про те, як знайти час для стосунків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео психолога Дмитра Остапенка.

Психолог сказав, як зайнятим людям знайти час для стосунків 

"Потрібно пам’ятати, що у кожного чоловіка, у кожної жінки є ті речі, через які вони відчувають себе щасливими у стосунках і коли, наприклад, чоловік багато працює й заробляє непогані гроші, у нього є улюблена справа, бізнес якийсь чи він просто активно будує кар’єру, то це дуже класно і ми це в жодному разі не знецінюємо. Але його дружині можливо, потрібно провести з ним 15-20 хвилин, посидіти й поговорити. Без телефону, без планшета, навіть без того, щоб він в цей час думав про свій бізнес, бо ми відчуваємо, коли кохана людина поряд з нами, але думками десь далеко", - радить психолог 

"Потрібно розуміти, що коханим людям потрібен час з нами. Нехай це буде 10-15 хвилин на день, для багатьох сімей цього більше ніж достатньо, щоб підтримувати критичний рівень комунікації. Якісно повести 10-15 хвилин", - продовжує Дмитро.

Як знайти час на кохання (фото: Freepik)

Нічого не заважає прокинутися раніше і просто запитати: "Як у тебе взагалі справи?" "Як спалося?", "Що збираєшся сьогодні робити?" - це створює емоційний зв’язок і показує, що він цікавиться вашим життям. 

За словами психолога, можна хоч 2 години просидіти разом і дивитися фільм, але це неякісно проведений час, тому варто розумно виділяти на розмови хоча б 15-20 хвилин і бути зануреним лише у партнера, тоді буде все добре. 

Отже, знаходити час на кохану людину та побудову стосунків не так вже й складно, важливо лише мати бажання та розуміти, що ви не хочете втрачати цю людину і вміти розставляти пріоритети.

Раніше ми розповідали про 5 ознак токсичних стосунків.

Також читайте наш матеріал про те, як розпізнати егоцентрика і чим він небезпечний у стосунках.

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