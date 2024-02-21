Психолог сказал, как занятым людям найти время для отношений

Психолог сказал, как занятым людям найти время для общения

"Нужно помнить, что у каждого мужчины, у каждой женщины есть те вещи, по которым они чувствуют себя счастливыми в отношениях и когда, например, мужчина много работает и зарабатывает неплохие деньги, у него есть любимое дело, бизнес какой-то или он просто активно строит карьеру, это очень классно и мы это ни в коем случае не обесцениваем, но его жене возможно, нужно провести с ним 15-20 минут, посидеть и поговорить без телефона, без планшета, даже без того, чтобы он в это время думал о своем бизнесе, потому что мы чувствуем, когда любимый человек рядом с нами, но мыслями где-то далеко", - советует психолог

"Нужно понимать, что любимым людям нужно время с нами. Пусть это будет 10-15 минут в день, для многих семей этого предостаточно, чтобы поддерживать критический уровень коммуникации. Качественно повести 10-15 минут", - продолжает Дмитрий.

Как найти время для любви (фото: Freepik)

Ничего не мешает проснуться раньше и просто спросить: "Как у тебя вообще дела?" "Как спалось?", "Что собираешься сегодня делать?" - это создает эмоциональную связь и показывает, что она интересуется вашей жизнью.

По словам психолога, можно хоть 2 часа просидеть вместе и смотреть фильм, но это некачественно проведенное время, поэтому следует разумно выделять на разговоры хотя бы 15-20 минут и быть погруженным только у партнера, тогда будет все хорошо.

Следовательно, находить время на любимого человека и построение отношений не так уж сложно, важно лишь иметь желание и понимать, что вы не хотите терять этого человека и уметь расставлять приоритеты.