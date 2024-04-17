Психолог сказав, чому відео про стосунки не можна пересилати чоловікам

Чому відео про стосунки не варто скидати чоловікам

Дмитро зазначає, що його контент не треба кидати своєму чоловікові, оскільки на це є певні причини.

"Я постійно отримую від жінок повідомлення, що вони дивляться мої відео та деякі навіть знаходять їх корисними. Але "чомусь", коли вони скидають ці відео своєму чоловікові в особисті повідомлення, він не поділяє такого ж ентузіазму. Дивно", - розпочинає психолог.

За іронічними словами психолога, зазвичай якщо жінці її чоловік скине відео з TikTok з серії "Не будеш ти, то інша буде", то жінка відразу ж активно починає працювати над собою, вона починає проявляти ініціативу в сексі, перестає виносити мозок й лаятися, починає активно за все дякувати й мовчати в ганчірочку.

Чому відео про стосунки не варто скидати чоловікам (фото: Freepik)

Звісно ж це також обурює жінку, якщо вона впевнена у собі, адже ніхто немає права диктувати, як поводитися дорослій людині, хай то буде чоловік, чи жінка.

"Дуже дивні ці мужики. Чому їм не подобається ідея, що їхня кохана жінка дивиться якогось сумнівного хлопця в інтернеті та скидає його відео в особисті повідомлення? Чому чоловік не в захваті, що хтось інший через відео розповідатиме йому про те, що й чому він робить неправильно у стосунках?", - пояснює Остапенко.

"Це дивовижно. Жінки зазвичай з блокнотом дивляться відео “Не будеш ти, інша буде”, всі записують і стрімголов кидаються виправляти свої помилки, які так влучно підсвітила якась жінка з TikTok", - іронічно завершує свій допис психолог.