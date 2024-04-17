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Психолог сказал, почему видео об отношениях нельзя пересылать мужчинам

Почему видео об отношениях не стоит сбрасывать мужчинам (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Видео психологов, которые женщины часто видят в социальных сетях, сами профессионалы не советуют сбрасывать мужчин.

Детальнее о причинах рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост психолога Дмитрия Остапенко.

Почему видео об отношениях не стоит сбрасывать мужчинам

Дмитрий отмечает, что его контент не следует бросать своему мужу, поскольку на это есть определенные причины.

"Я постоянно получаю от женщин сообщения, что они смотрят мои видео и некоторые даже находят их полезными. Но почему-то, когда они сбрасывают эти видео своему мужу в личные сообщения, он не разделяет такого же энтузиазма. Странно", - начинает психолог.

По ироническим словам психолога, обычно если женщине ее муж скинет видео с TikTok из серии "Не будешь ты, то другая будет", то женщина сразу же активно начинает работать над собой, она начинает проявлять инициативу в сексе, перестает выносить мозг и ругаться, начинает активно за все благодарить и молчать в тряпочку.

Почему видео об отношениях не стоит сбрасывать мужчинам (фото: Freepik)

Конечно же это также возмущает женщину, если она уверена в себе, ведь никто не имеет права диктовать, как вести себя взрослому человеку, будь то мужчина или женщина.

"Очень странные эти мужики. Почему им не нравится идея, что их любимая женщина смотрит какого-то сомнительного парня в интернете и сбрасывает его видео в личные сообщения? Почему мужчина не в восторге, что кто-то другой через видео будет рассказывать ему о том, что и почему он делает неправильно в отношениях?", - объясняет Остапенко.

"Это удивительно. Женщины обычно с блокнотом смотрят видео "Не будешь ты, другая будет", все записывают и стремглав бросаются исправлять свои ошибки, которые так метко подсветила какая-то женщина из TikTok", - иронически завершает свой пост психолог.

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