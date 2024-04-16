Психолог сказав, чому ми довго не можемо відпустити колишніх

Чому ми довго відпускаємо колишніх

"Часто люди стикаються з думками: "Коли вже я його або її зможу відпустити?", бо є ж ще десь оці почуття і думки: "А може все ж таки я зробила або зробив помилку, а може він зможе змінитися?" І це може тривати достатньо довго”, - каже психолог.

Та для відчуття такого потягу до колишніх, є обґрунтовані причини.

"По-перше, ви звикли себе так відчувати й звички змінюються достатньо довго. Вам у цьому простіше, не потрібно напружуватися, там немає відповідальності й можна відчувати себе жертвою, тією, якою ви завжди й були, залишатися і зараз, але вже на відстані, бо це ніби безпечно", - пояснює Олексій одну з причин.

Чому люди довго відпускають колишніх (фото: Freepik)

"По-друге, чому так відбувається, бо незрозуміло ж, а хто є ви без цих стосунків, що ви взагалі можете, що далі робити який або яка ви", - це, за словами психолога друга причина.

І саме тому варто піклуватися про себе, приділяти собі час, пізнавати себе. Що подобається, а що ні, який ви є і зрозуміти себе.

"Якщо закрити всі ці вторинні питання своїм аналізом, то вам стане абсолютно байдуже, що там було у минулих стосунках, і ви не захочете просто втрачати час, щоб їх продовжувати, щоб хоч щось відчувати до колишніх", - підсумовує Олексій.