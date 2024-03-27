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Психолог сказав, чи варто розʼїжджатися, коли у стосунках все погано (відео)

Чи варто розʼїжджатися, коли у стосунках все погано (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Стосунки між чоловіком та жінкою у кожній парі дуже індивідуальні, комусь зручно жити разом, а для когось до весілля - це марна трата часу. Та як у шлюбі, так і у відносинах виникає питання, чи варто починати жити окремо, коли все стає погано.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Дмитра Остапенка.

Чи варто розʼїжджатися, коли у стосунках все погано

"Багатьом здається, коли у стосунках накал і все фактично тремтить від гніву обох партнерів, то якщо роз’їхатися, то можна припинити сваритися й не продовжувати морально вбивати одне одного та ця відстань надасть змогу охолонути та оцінити стосунки зі сторони - але це працює зовсім не так", - каже психолог. 

За словами Дмитра, насправді відстань нічого не вирішує і це з його досвіду консультацій. 

"Відстань не вирішує фундаментальних проблем, які є між вами. Так, на відстані ви не вбиваєте одне одного, ви не сваритеся, не кидаєте одне в одного посуд, умовно. Але на відстані жодна з ваших проблем також не вирішується", - констатує психолог. 

Чи варто розʼїжджатися, коли у стосунках все погано (фото: Freepik)

"З мого особистого погляду, набагато краще залишатися разом і робити мікро паузи в цьому конфлікті. Інколи просто вийти з дому, не кричати у відповідь, заспокоїтись, дати собі паузу, але ночувати разом, залишатися у квартирі вдвох та шукати підхід", - рекомендує експерт. 

Також за словами психолога, можна почитати разом спеціальні книги для покращення стосунків або ж звернутися за допомогою до спеціаліста. За його словами, спільне читання таких книжок навіть за 10 хвилин може знизити рівень накалу.

Тому краще залишатися разом і в процесі потроху намагатися витягнути сім’ю в нормальний стан. Адже коли ви на відстані, то можете відчувати хибні емоції та вважати, що не потрібні одне одному.

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