Ось що потрібно зробити, якщо дитина погано поводиться

Батькам важко тримати себе в руках та навіть і зовсім губляться, адже не знають, як впоратись з поганою поведінкою малюка. Діти використовують свою поведінку для того, щоб показати, як вони почуваються і що думають.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост відомого українського психолога Дмитра Карпачова в Instagram .

За словами експерта, якщо дитина поводить себе погано, то варто поставити кілька простих запитань.

Розумієш, що зараз ти поводишся погано?

Карпачов зазначив, що якщо дитина не усвідомлює цього, наступні питання не мають сенсу. Тому потрібно пояснити їй, чому це неправильна поведінка.

Однак, якщо дитина все розуміє, то поставте їй наступне запитання.

Чому ти це зробив, знаючи, що це неправильно?

Мета цього питання - з'ясувати справжні мотиви негативної поведінки та дізнатися, як дитина сприймає свої вчинки.

До того ж можна дізнатись, що призвело до того, що вона вирішила так себе повести.

Чи міг ти вчинити інакше?

Психолог зазначив, що таке питання спрямоване на розвиток в дитини здатності розглядати альтернативи у складних ситуаціях. Якщо дитина не може сама дати відповідь, запропонуйте кілька варіантів.

Як мені вчинити в цій ситуації?

Важливо пам'ятати, що дитина найбільше потребує любові та підтримки саме тоді, коли найменше на це заслуговує. Це запитання спрямоване на побудову довірчих стосунків, які є основою виховання.

Без них виховання перетворюється ніби на "дресирування домашньої тварини".

Як ти будеш вчиняти наступного разу?

Основна мета цього питання - створити нову, правильну модель поведінки. Передбачення того, як дитина може діяти інакше в подібній ситуації, збільшує ймовірність позитивної поведінки.

Експерт додав, що такі питання не гарантують, що дитина завжди поводитиметься правильно. Однак, вони допомагають знизити напругу у стосунках.

"Пам'ятайте про ці питання та спробуйте використовувати їх у взаємодії з дитиною. Вони можуть сприяти зростанню усвідомленості та вихованню позитивної поведінки", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Карпачов також радить батькам інколи собі ставити наступні питання: