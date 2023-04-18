Психолог розповіла, чому чоловіки насправді зраджують: основні причини

Головне питання, яке цікавить усіх жінок - "Чому чоловіки зраджують?" Є багато причини, які пояснюють такі вчинки чоловіків. До того ж таке може трапитись через проблеми у стосунках.

Основні причини

За словами експерта, коли чоловік зраджує, то це пояснюється двома причинами. Перша - це коли немає цінності стосунків, дівчини або дружини. Тобто "якщо я і втрачу ці стосунки, то і втрата не велика".

Друга - це коли чоловік вважає, що зраджувати абсолютно нормально. Вони свідомо обирають такий спосіб життя та говорять, що не можливо бути з однією жінкою все життя.

Чому чоловіки починають зраджувати

Психолог каже, що зраджувати чоловік також може, якщо стосунки мають низьку цінність. Таке може бути, якщо:

чоловік не приймав свідомого рішення одружуватися (змусили батьки, вагітність);

чоловік в кризі, можливо навіть у депресії;

проблеми у стосунках. Тоді задоволеності від стосунків немає, адже виникають постійні сварки;

від дівчини йде один негатив: претензії, все не так, вона постійно тривожна, або намагається все контролювати;

чоловік хотів спробувати те, про що партнеру боїться сказати.

"І окремо для сімей, які тривалий час разом. Він не хоче йти від дружини, з сім‘ї. Але на роботі повний завал, а вдома постійний винос мозку, діти в підлітковому віці. Це як відпустка, нові враження, єдине місце, в якому можна відпочити", - каже експерт.

Важливо пам'ятати, що зрада - це не ворог, який принесла у твої стосунки інша жінка. Це наслідок і це симптом того, що час змінювати щось.