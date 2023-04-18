Психолог розповіла, чому чоловіки насправді зраджують: основні причини
Головне питання, яке цікавить усіх жінок - "Чому чоловіки зраджують?" Є багато причини, які пояснюють такі вчинки чоловіків. До того ж таке може трапитись через проблеми у стосунках.
Про це повідомила психолог Анастасія Михайленко в Instagram.
Основні причини
За словами експерта, коли чоловік зраджує, то це пояснюється двома причинами. Перша - це коли немає цінності стосунків, дівчини або дружини. Тобто "якщо я і втрачу ці стосунки, то і втрата не велика".
Друга - це коли чоловік вважає, що зраджувати абсолютно нормально. Вони свідомо обирають такий спосіб життя та говорять, що не можливо бути з однією жінкою все життя.
Чому чоловіки починають зраджувати
Психолог каже, що зраджувати чоловік також може, якщо стосунки мають низьку цінність. Таке може бути, якщо:
- чоловік не приймав свідомого рішення одружуватися (змусили батьки, вагітність);
- чоловік в кризі, можливо навіть у депресії;
- проблеми у стосунках. Тоді задоволеності від стосунків немає, адже виникають постійні сварки;
- від дівчини йде один негатив: претензії, все не так, вона постійно тривожна, або намагається все контролювати;
- чоловік хотів спробувати те, про що партнеру боїться сказати.
"І окремо для сімей, які тривалий час разом. Він не хоче йти від дружини, з сім‘ї. Але на роботі повний завал, а вдома постійний винос мозку, діти в підлітковому віці. Це як відпустка, нові враження, єдине місце, в якому можна відпочити", - каже експерт.
Важливо пам'ятати, що зрада - це не ворог, який принесла у твої стосунки інша жінка. Це наслідок і це симптом того, що час змінювати щось.
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