Психолог рассказала, почему мужчины действительно изменяют: основные причины

Главный вопрос, которые интересует всех женщин - "Почему мужчины изменяют?" Есть много причин, объясняющих такие поступки мужчин. К тому же такое может случиться из-за проблем в отношениях.

Основные причины

По словам эксперта, когда мужчина изменяет, это объясняется двумя причинами. Первая - это когда нет ценности отношений, девушки или жены. То есть "если я и потеряю эти отношения, то и потеря не велика".

Вторая - это когда мужчина считает, что изменять совершенно нормально. Они сознательно выбирают такой образ жизни и говорят, что невозможно быть с одной женщиной всю жизнь.

Почему мужчины начинают изменять

Психолог говорит, что изменять мужчина также может, если отношения имеют низкую ценность. Такое может быть, если:

мужчина не принимал сознательного решения жениться (вынудили родители, беременность);

человек в кризисе, возможно даже в депрессии;

проблемы в отношениях. Тогда удовлетворенности от отношений нет, ведь возникают постоянные ссоры;

от девушки следует один негатив: претензии, все не так, она постоянно тревожна, или пытается все контролировать;

мужчина хотел попробовать то, о чем партнеру боится сказать.

"И отдельно для семей, которые долго вместе. Он не хочет уходить от жены, из семьи. Но на работе полный завал, а дома постоянный вынос мозга, дети в подростковом возрасте. Это как отпуск, новые впечатления, единственное место, в котором можно отдохнуть", - говорит эксперт.

Важно помнить, что измена - это не враг, который принесла в твои отношения другая женщина. Это следствие и это симптом того, что пора менять что-то.