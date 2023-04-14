Психолог розповіла, чого повинні навчити батьки дітей до 5 років

Любов

Спостерігаючи за батьками, діти формують уявлення про те, що таке любов. І це уявлення зберігається впродовж усього життя.

Батьки повинні часто говорити такі слова дітям: "Я люблю тебе! Завжди любитиму і буду поруч", "я вірю в тебе і підтримуватиму".

Відповідальність

Прийняття на себе відповідальності за свої вчинки – це частина процесу становлення здорової дорослої людини. Тому батькам дуже важливо знати, як правильно навчити дітей бути відповідальними.

Дитина у своєму житті повинна чути від батьків: "Дотримуйся своїх обіцянок, як ми дотримуємось слова, сказаного тобі".

Взаємодія

Варто постійно розмовляти з дитиною та цікавитись як пройшов її день. До того ж, якщо дитину щось засмутись, то батьки повинні відреагувати та допомогти.

Уміння вибачати

Батьки, котрі спілкуються на підвищених тонах і кричать один на одного, самі того не підозрюючи, учать дітей, що така агресивна поведінка.

Водночас, якщо дитина бачить, що її батьки здатні вибачати один одного, то й сама вчитиметься цінувати взаємини з іншою людиною, просити вибачення у випадках, коли помилялася.

Довіра

Якщо батьки довіряють один одному, дитина розуміє, наскільки довіра важлива для стосунків. У старшому віці їй буде легше довіряти людям та не боятиметься взаємин.